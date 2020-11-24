В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
- globallookpress.com
«Эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Дело в том, что, опять же, это такой эпидемиологический вызов, с которым столкнулись все страны мира. Ни в новой, ни в новейшей истории с такими вызовами ещё человечество не сталкивалось», — сказал он.
По его словам, система здравоохранения работает «в режиме сильной перегрузки».
«Но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила Татьяна Голикова, всё-таки ситуация остаётся контролируемой», — добавил он.
Ранее Голикова заявила, что более 78% коечного фонда в России занято.
По её словам, выше среднего он загружен в 43 регионах, а наиболее критичная ситуация наблюдается в шести регионах, в числе которых Ивановская, Орловская области, Республика Коми, Мордовия, Крым и Санкт-Петербург.