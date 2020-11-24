В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

Система здравоохранения в России работает в режиме сильной перегрузки, но в целом ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 контролируема. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Дело в том, что, опять же, это такой эпидемиологический вызов, с которым столкнулись все страны мира. Ни в новой, ни в новейшей истории с такими вызовами ещё человечество не сталкивалось», — сказал он.

По его словам, система здравоохранения работает «в режиме сильной перегрузки».

«Но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила Татьяна Голикова, всё-таки ситуация остаётся контролируемой», — добавил он.

Ранее Голикова заявила, что более 78% коечного фонда в России занято.

По её словам, выше среднего он загружен в 43 регионах, а наиболее критичная ситуация наблюдается в шести регионах, в числе которых Ивановская, Орловская области, Республика Коми, Мордовия, Крым и Санкт-Петербург.