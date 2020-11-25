В Кремле прокомментировали график командировок Путина
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«Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам, чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок», — сообщил Песков журналистам.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин 25 ноября посетит Нижегородскую область.
В ходе поездки глава государства заслушает главу «Росатома» Алексея Лихачёва и ознакомится с продуктами корпорации.