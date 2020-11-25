Вирусолог назвал условие для вакцинации переболевших коронавирусом

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Людям, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, вероятно, придётся проходить вакцинацию в случае критического снижения уровня антител.
Вирусолог назвал условие для вакцинации переболевших коронавирусом
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом заявил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

По его словам, сейчас критерием медицинского отвода (отказа в вакцинации — RT.) является перенесённая инфекция.

Он добавил, что уровень антител «постоянно падает в динамике, и следует ожидать, что антитела уйдут», и в таком случае человеку «нужно будет вакцинироваться».

«С какой периодичностью — не позже чем через четыре месяца надо смотреть состояние иммунитета. Когда он близок к нулю, вакцинация будет показана», — цитирует его ТАСС.

Также Игнатьев не исключил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.

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