Вирусолог назвал условие для вакцинации переболевших коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом заявил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.
По его словам, сейчас критерием медицинского отвода (отказа в вакцинации — RT.) является перенесённая инфекция.
Он добавил, что уровень антител «постоянно падает в динамике, и следует ожидать, что антитела уйдут», и в таком случае человеку «нужно будет вакцинироваться».
«С какой периодичностью — не позже чем через четыре месяца надо смотреть состояние иммунитета. Когда он близок к нулю, вакцинация будет показана», — цитирует его ТАСС.
Также Игнатьев не исключил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.