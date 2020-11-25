В Подмосковье рассказали о смертности от COVID-19

В штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19 в Московской области рассказали об уровне смертности в Подмосковье от коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 105 748 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1965 человек», — приводит заявление штаба РИА Новости.

Отмечается, что за время пандемии в Подмосковье выздоровели и выписались из больниц более 76 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на ИВЛ в Подмосковье.