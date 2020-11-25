В Подмосковье рассказали о смертности от COVID-19
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«Всего на данный момент в Московской области выявлено 105 748 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1965 человек», — приводит заявление штаба РИА Новости.
Отмечается, что за время пандемии в Подмосковье выздоровели и выписались из больниц более 76 тыс. человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на ИВЛ в Подмосковье.