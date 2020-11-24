Воробьёв назвал число пациентов с COVID-19 на ИВЛ в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на ИВЛ в Подмосковье.

«У нас сейчас на (аппаратах) ИВЛ из 12,5 тыс. госпитализированных (пациентов с коронавирусом) — порядка 220 человек», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Согласно данным оперштаба на 24 ноября, в России в течение суток выявили 24 326 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых эпизодов с начала эпидемии в стране достигло 2 138 828.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.