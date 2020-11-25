В Крыму зафиксирован рост числа тяжелобольных пациентов с COVID-19

В Крыму отмечен рост числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

«Мы отмечаем в качестве тревожного показателя: из продолжающих лечение 109 пациентов находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии», — цитирует РИА Новости Остапенко.

По его словам, наблюдается динамика увеличения числа данной категории пациентов.

С момента начала эпидемии в Крыму выявлено свыше 14 тыс. заболевших коронавирусом.

Ранее в Крыму из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили проводить новогодние массовые гуляния.