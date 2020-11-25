В Крыму зафиксирован рост числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
- РИА Новости
«Мы отмечаем в качестве тревожного показателя: из продолжающих лечение 109 пациентов находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии», — цитирует РИА Новости Остапенко.
По его словам, наблюдается динамика увеличения числа данной категории пациентов.
С момента начала эпидемии в Крыму выявлено свыше 14 тыс. заболевших коронавирусом.
Ранее в Крыму из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили проводить новогодние массовые гуляния.