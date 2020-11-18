В Крыму из-за коронавируса запретили проводить новогодние гуляния

В Крыму из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили проводить новогодние массовые гуляния. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Ограничения будут действовать с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

«Запретить: организацию и проведение новогодних культурно-массовых мероприятий (новогодних ёлок и прочего) на территориях общественных городских площадей, домов культуры, театров, цирков, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, а также в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дошкольного и дополнительного образования», — говорится в документе.

Кроме того, в Крыму с 20 декабря по 15 января запрещаются все банкеты, пишет «Крыминформ».

Так, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено оказывать услуги по проведению любых мероприятий, «объединяющих людей единой целью», поводом, — банкетов, свадеб, иных торжественных и корпоративных мероприятий, концертов.

По состоянию на 18 ноября в России за сутки выявили 20 985 случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах, из них в Крыму — 211.

Ранее в Республике Алтай приняли решение не проводить новогодних массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.