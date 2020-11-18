В Крыму из-за коронавируса запретили проводить новогодние гуляния
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- РИА Новости
Ограничения будут действовать с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.
«Запретить: организацию и проведение новогодних культурно-массовых мероприятий (новогодних ёлок и прочего) на территориях общественных городских площадей, домов культуры, театров, цирков, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, а также в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дошкольного и дополнительного образования», — говорится в документе.
Кроме того, в Крыму с 20 декабря по 15 января запрещаются все банкеты, пишет «Крыминформ».
Так, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено оказывать услуги по проведению любых мероприятий, «объединяющих людей единой целью», поводом, — банкетов, свадеб, иных торжественных и корпоративных мероприятий, концертов.
По состоянию на 18 ноября в России за сутки выявили 20 985 случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах, из них в Крыму — 211.
Ранее в Республике Алтай приняли решение не проводить новогодних массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.