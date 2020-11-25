Суд заочно арестовал экс-главу банка «РИБ»

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «РИБ» Константина Бекова по делу о многомиллиардных хищениях.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании Бекову меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказала собеседница.

Уточняется, что в настоящий момент Беков находится за границей, срок ареста начнёт исчисляться с момента его фактического задержания.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в мошенничестве.