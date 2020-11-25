Суд заочно арестовал экс-главу банка «РИБ»

Короткая ссылка
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «РИБ» Константина Бекова по делу о многомиллиардных хищениях.
Суд заочно арестовал экс-главу банка «РИБ»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании Бекову меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказала собеседница.

Уточняется, что в настоящий момент Беков находится за границей, срок ареста начнёт исчисляться с момента его фактического задержания.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в мошенничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить