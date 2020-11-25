По факту столкновения двух судов в Баренцевом море проводится проверка

Мурманская транспортная прокуратура изучает причины ЧП в Баренцевом море. В Поморском проливе произошло столкновение двух рыболовецких судов.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 21 ноября в 08:30 в Поморском проливе произошёл навал кормовой частью правого борта рыболовецкого траулера «Печора» на судно «Атлантик леди» при швартовке для перегрузки рыбопродукции. В результате происшествия пострадавших не выявлено, мореходные качества судов не утрачены, загрязнение окружающей среды отсутствует», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Отмечается, что при выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее, в октябре, сообщалось о разливе нефти в Томской области из-за столкновения двух барж.