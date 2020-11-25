МВД рассказало о ситуации с преступностью в городах России в 2020 году

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В МВД России опубликовали статистику, касающуюся уровня преступности в города страны за 10 месяцев 2020 года.
МВД рассказало о ситуации с преступностью в городах России в 2020 году
  • РИА Новости

Соответствующие данные опубликованы на сайте российского ведомства.

Отмечается, что Севастополь и Санкт-Петербург стали лидерами по темпам прироста преступности за январь-октябрь 2020 года.

В процентном соотношении темпы прироста числа зарегистрированных преступлений в Севастополе составили 44,3%, в Санкт-Петербурге — 24,9%.

На третьем месте, по данным МВД России, находится Ленинградская область (13,1%), а за ней следуют Смоленская (11,3%) и Липецкая области (9,9%).

Вместе с этим снижение уровня преступности наблюдается в Чечне, Северной Осетии, Адыгее, Пермском крае и в Магаданской области.

Ранее в МВД назвали число жертв преступлений в России за 10 месяцев 2020 года.

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