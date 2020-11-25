МВД рассказало о ситуации с преступностью в городах России в 2020 году
- РИА Новости
Соответствующие данные опубликованы на сайте российского ведомства.
Отмечается, что Севастополь и Санкт-Петербург стали лидерами по темпам прироста преступности за январь-октябрь 2020 года.
В процентном соотношении темпы прироста числа зарегистрированных преступлений в Севастополе составили 44,3%, в Санкт-Петербурге — 24,9%.
На третьем месте, по данным МВД России, находится Ленинградская область (13,1%), а за ней следуют Смоленская (11,3%) и Липецкая области (9,9%).
Вместе с этим снижение уровня преступности наблюдается в Чечне, Северной Осетии, Адыгее, Пермском крае и в Магаданской области.
Ранее в МВД назвали число жертв преступлений в России за 10 месяцев 2020 года.