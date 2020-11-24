Названо число жертв преступлений в России за 10 месяцев 2020 года
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«В результате преступных посягательств погибли 19,1 тыс. человек, что на 5,8% меньше [показателя] аналогичного периода прошлого года», — отмечается в материалах.
По данным МВД, за этот период также был причинён тяжкий вред здоровью 30,1 тыс. человек. Это на 6% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.
В конце октября RT сообщал, что в МВД рассказали о ситуации с преступностью среди несовершеннолетних.