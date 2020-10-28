В МВД рассказали о ситуации с преступностью среди несовершеннолетних

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Александра Самсоненко
В России зафиксировано снижение числа выявленных преступников среди несовершеннолетних. RT ознакомился со статистическими данными МВД о состоянии преступности за период с января по сентябрь 2020 года.
В МВД рассказали о ситуации с преступностью среди несовершеннолетних
  • РИА Новости

Всего было выявлено более 651 тыс. лиц, совершивших преступления.

При этом среди несовершеннолетних — более 24 тыс. преступников, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (более 27 тыс.).

Согласно представленной статистике, также снизилось число выявленных преступников среди ранее судимых (на 2,5%), находящихся в составе группы (на 7,2%), в состоянии алкогольного (на 2,9%) и наркотического (на 14,4%) опьянения.

Во ВНИИ МВД ранее составили характеристику лиц, совершивших зарегистрированные преступления в России в 2018 году.

Так, в большинстве случаев (84,4%) преступления совершали совершеннолетние мужчины. Доля злоумышленников в возрасте до 18 лет составила чуть более 4%.

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