В Москве рассказали о донорах плазмы с антителами к COVID-19

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Власти Москвы назвали число москвичей, которые переболели коронавирусной инфекцией и стали донорами плазмы с антителами к COVID-19.
В Москве рассказали о донорах плазмы с антителами к COVID-19
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте мэра Москвы.

«Уже более 6 тыс. москвичей, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы, при этом 12% сдавали плазму повторно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стать донором плазмы после излечения от коронавируса может человек от 18 до 55 лет весом более 50 кг, не имеющий хронических заболеваний. Противопоказанием является наличие ВИЧ, гепатита, сифилиса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что жители Московской области помогли региону подготовить не менее 52 тонн донорской крови с начала 2020 года. За десять месяцев донорами стали 42 тыс. человек.

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