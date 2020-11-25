Минтруд назвал средний размер выплат по рождению первенца в России

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Средний размер выплат в связи с рождением или усыновлением первенца в России в 2020 году составил 11 882 рубля, сообщили в Минтруде.
Минтруд назвал средний размер выплат по рождению первенца в России
  • Pixabay

«Численность семей, получающих в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, составила 907 272 семьи. Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в 2020 году 11 882,28 рублей», — приводит проект распоряжения правительства ТАСС.

По состоянию на 1 ноября на указанные выплаты направлено 90,75 млрд рублей (72,3% от предусмотренного объёма). При этом всего в федеральном бюджете на 2020 год на эти цели выделено около 126 млрд рублей.

Ранее старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова прокомментировала законопроект, предусматривающий упрощение порядка получения детских пособий.

В июне сообщалось, что сертификаты на получение материнского капитала выданы 421 тыс. российских семей.

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