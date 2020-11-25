Кабмин выделил около 700 млн рублей на ликвидацию ЧС в Приморье

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Правительство России решило выделить Приморскому краю около 700 млн рублей на ликвидацию последствий снежного циклона, сообщила председатель регионального кабмина Вера Щербина.
Кабмин выделил около 700 млн рублей на ликвидацию ЧС в Приморье
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«Нам ещё подписано и согласовано председателем правительства почти на 700 млн рублей финансовых и материальных ресурсов», — приводит её слова на заседании законодательного собрания края Интерфакс.

По её словам, правительство края также согласовало поставку генераторов, дизель-генераторов, кранов и другого оборудования для восстановления энергоснабжения.

«Финансовых ресурсов достаточно», — добавила Щербина.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил предварительный ущерб от непогоды в регионе.

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