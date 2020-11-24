В Калуге стартует финал конкурса «ТЭФИ-Регион»

В Калуге стартует финал телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Он пройдёт с 24 по 27 ноября.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда «Академия российского телевидения».

Участники поборются за победу в 20 номинациях.

В 2020 году на конкурс поступило около 600 работ. Организаторы отобрали 450 из них от 130 телекомпаний. В финал вышли 60 участников.

Награды будут вручены за лучшую ежедневную утреннюю информационно-развлекательную программу, лучший телевизионный документальный фильм, просветительскую программу и еженедельную информационно-аналитическую программу.

Три работы представлены в специальной номинации «Красная зона». Её цель — показать, как журналисты работают во время пандемии и с какими вызовами сталкиваются в сложившейся обстановке.

Лауреатов назовут 26 ноября.

Победителей определит жюри, в состав которого вошли телеведущие, журналисты, профессионалы медиаиндустрии.