Начался полуфинал конкурса «ТЭФИ-Регион»

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В субботу, 31 октября, в Нальчике начался полуфинал телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Он продлится до 3 ноября.
Начался полуфинал конкурса «ТЭФИ-Регион»
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В 2020 году поступило более 500 работ, из них к участию отобрано 459 из 81 населённого пункта.

Конкурс проходит по 20 основным номинациям, которые разделены на тематические направления «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание».

Самыми популярными категориями в этом году стали «документальный фильм» (51 работа) и «репортёр» (48 работ).

Главное нововведение — запуск специальной номинации «Красная зона». Её цель — показать, как журналисты работают во время пандемии и с какими вызовами сталкиваются в сложившейся обстановке.

Финалистов и победителей определит жюри, в состав которого вошли телеведущие, журналисты, профессионалы медиаиндустрии.

Среди членов жюри — руководитель службы образовательных проектов RT Анна Ковтунова. В рамках образовательной программы конкурса она проведёт мастер-класс на тему «Как редакции меняют работу в эпоху социальных сетей и смартфонов».

Финалисты будут объявлены 2 ноября в Нальчике. Заключительный этап, на котором станут известны победители, пройдёт 24—27 ноября в Калуге.

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