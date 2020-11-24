Губернатор Саратовской области рассказал о дефиците врачей в регионе

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В Саратовской области очевиден дефицит медицинских кадров, общая укомплектованность врачами в регионе не превышает 58%. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.
Губернатор Саратовской области рассказал о дефиците врачей в регионе
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Дефицит кадров очевиден. По области общая укомплектованность врачами не превышает 58%, наиболее острая ситуация в семи районах — Красноармейском, Романовском, Екатериновском, Краснокутском, Краснопартизанском, Вольском и Балаковском», — цитирует РИА Новости Радаева.

По словам главы региона, впервые в области реализуется программа предоставления жилья медикам, на эти цели из областного бюджета выделено 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит из резервного фонда более 24,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.

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