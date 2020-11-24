Школьники из Москвы завоевали медали на Международном турнире по информатике

Школьники из Москвы завоевали пять медалей на Международном турнире по информатике, который состоялся в Болгарии в дистанционном формате 19—22 ноября.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Золото выиграли Тимофей Федосеев из школы Центра педагогического мастерства и Егор Лифарь из Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Серебро завоевали Константин Фролов из СУНЦ МГУ, Александр Климчук из лицея «Вторая школа» и Евгений Пахомов из школы №57.

Всего участвовали 400 человек из 17 стран.

Ранее ОТР сообщало, что российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по информатике.