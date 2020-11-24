Школьники из Москвы завоевали медали на Международном турнире по информатике
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Золото выиграли Тимофей Федосеев из школы Центра педагогического мастерства и Егор Лифарь из Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Серебро завоевали Константин Фролов из СУНЦ МГУ, Александр Климчук из лицея «Вторая школа» и Евгений Пахомов из школы №57.
Всего участвовали 400 человек из 17 стран.
Ранее ОТР сообщало, что российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по информатике.