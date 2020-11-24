Опрос: 20,5% россиян хотели бы перейти на полностью удалённую работу
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По словам большинства опрошенных, удалёнка — лучший способ уберечься от коронавируса (60,5% респондентов).
Как заявили 44,4%, дистант избавляет от необходимости тратить время на дорогу до офиса. Ещё 22,3% сказали, что так проще экономить на питании, 16,2% увидели в этом возможность для того, чтобы взять больше подработок.
Ранее ситуацию с удалённой работой прокомментировала в беседе с сайтом «Аргументы и факты» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.