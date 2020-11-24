Опрос: 20,5% россиян хотели бы перейти на полностью удалённую работу

Из опроса, проведённого платформой Zlaker, следует, что 20,5% россиян хотели бы перейти на полностью удалённую работу. Ещё 26,9% предпочли бы часть времени работать дистанционно и иногда выбираться в офис.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам большинства опрошенных, удалёнка — лучший способ уберечься от коронавируса (60,5% респондентов).

Как заявили 44,4%, дистант избавляет от необходимости тратить время на дорогу до офиса. Ещё 22,3% сказали, что так проще экономить на питании, 16,2% увидели в этом возможность для того, чтобы взять больше подработок.

Ранее ситуацию с удалённой работой прокомментировала в беседе с сайтом «Аргументы и факты» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.