В Калининградской области цены на продукты выросли на 3,7%

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В Калининградской области цены на продовольственные товары в октябре 2020 года по сравнению с сентябрём увеличились на 0,6%, а с начала года повысились на 3,7%.
В Калининградской области цены на продукты выросли на 3,7%
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

В октябре 2019 года по сравнению с сентябрём того же года цены на продовольственные товары увеличились на 0,6%, по отношению к декабрю 2018-го — на 0,8%.

В октябре текущего года по отношению к предыдущему месяцу индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги составил 100,5%, в том числе на продовольственные товары — 100,6%, на непродовольственные товары — 100,6%, на услуги — 99,9%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем по области в конце октября 2020 года составила 4914,14 рубля и за месяц выросла на 1,1%, с начала года увеличилась на 7,4% (в октябре 2019-го снизилась на 0,9%, с начала года увеличилась на 1,4%).

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.

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