Свидетель рассказала о ситуации с захватом детей в заложники в Колпине

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Жительница Санкт-Петербурга Наталья рассказала о ситуации с захватом в заложники шестерых детей в квартире на Пролетарской улице в Колпинском районе.
Свидетель рассказала о ситуации с захватом детей в заложники в Колпине
  • © РИА Новости / Валентин Егоршин

Её слова передаёт сайт «Москва 24».

«Это было в районе 12:30, мой дом находится неподалёку от этого места. Я возвращалась домой из детской поликлиники с ребёнком в коляске. Смотрю: полиция стоит, машин пять-шесть, скорая. Слышу крики, решила пойти дальше... Буквально дошла до этой парадной, где этот ненормальный полуголый в окне сидел, у него в руках топор, рядом ребёнок. Начал на меня орать, что ещё шаг сделаю — и он меня зарубит топором. Он прям вскочил», — рассказала свидетельница.

Наталья отметила, что полиция не могла ничего сделать.

«Полиция и скорая там стояли, ничего сделать не могли, они чуть подходили, тот сразу начинал орать», — рассказала она.

Прокуратура Санкт-Петербурга поставила на контроль проведение процессуальной проверки по факту захвата детей в заложники.

Источники информагентств сообщили, что мужчина, который захватил в заложники детей, сдался.

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