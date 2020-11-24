Суд продлил арест фигуранту дела о пожаре под Томском

Кировский районный суд города Томска продлил содержание под стражей владелице пилорамы, где при пожаре погибли 12 человек.

Об этом пишет сайт vtomske.ru.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения Сунь Аньни. Мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена для неё до 21 января», — сообщил представитель Кировского суда.

21 января в посёлке Причулымском Томской области произошёл пожар в доме, где проживали работники лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». Сообщалось, что в результате возгорания погибли десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Позднее стало известно ещё об одном погибшем.

Позднее стало известно о задержании директора ООО «Гринвуд» Сунь Аньни, которая пыталась покинуть Россию, вылетев в Пекин. Кировский районный суд заключил её под стражу, где она находится с 27 января текущего года.