Госсовет Удмуртии в первом чтении принял закон о бюджете на 2021—2023 годы

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.

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РИА Новости