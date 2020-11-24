Госсовет Удмуртии в первом чтении принял закон о бюджете на 2021—2023 годы

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Депутаты Госсовета Удмуртии приняли закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.
Госсовет Удмуртии в первом чтении принял закон о бюджете на 2021—2023 годы
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия», законопроект поддержали 46 депутатов, проголосовали против четверо, двое воздержались.

Доходы составят 65 млрд 935 млн рублей. Из них налоговые и неналоговые зачисления — 51 млрд 415 млн рублей, а сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета — 14 млрд 520 млн рублей.

Расходы составят 65 млрд 959 млн рублей, а дефицит — 24 млн рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде представлен в областной думе проект бюджета региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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