В ЯНАО суд вынес приговор женщине, выбросившей из окна ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.
«Уголовное дело рассмотрено судом с участием шести присяжных заседателей. Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила из окна своей квартиры 11-месячную внучку без верхней одежды при температуре воздуха -8 °С», — говорится в сообщении.
Ребёнка удалось спасти. Обвиняемая свою вину не признала.
Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт единогласно.
Ранее сообщалось о состояние шестилетней девочки, которая выпала из окна четвёртого этажа многоэтажного дома в Томске, не получив при этом переломов.