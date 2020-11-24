В ЯНАО суд вынес приговор женщине, выбросившей из окна ребёнка

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Суд присяжных в Аксарке (ЯНАО) признал виновной местную жительницу, весной этого года выбросившую из окна собственную внучку. Как сообщает окружная прокуратура, женщина получила срок восемь с половиной лет лишения свободы.
В ЯНАО суд вынес приговор женщине, выбросившей из окна ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

«Уголовное дело рассмотрено судом с участием шести присяжных заседателей. Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила из окна своей квартиры 11-месячную внучку без верхней одежды при температуре воздуха -8 °С», — говорится в сообщении.

Ребёнка удалось спасти. Обвиняемая свою вину не признала.

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт единогласно.

Ранее сообщалось о состояние шестилетней девочки, которая выпала из окна четвёртого этажа многоэтажного дома в Томске, не получив при этом переломов.

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