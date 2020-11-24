В Партии пенсионеров прокомментировали ситуацию с платой за обучение студентами

В Российской партии пенсионеров за социальную справедливость поддержали студентов, которые решили добиться снижения платы за обучение в связи с переводом на удалёнку на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «Взгляд».

Студенты отмечают, что вузы не снизили плату, хотя уровень виртуального обучения, по их мнению, ниже: учащиеся жалуются, что онлайн-трансляции регулярно зависают, на лекциях пропадает звук, возникают другие технические накладки.

В Российской партии пенсионеров поддержали требование студентов. При этом председатель центрального совета партии Владимир Бураков считает, что «дистанционное обучение при всей своей инновационности является обучением более низкого качества», поэтому «стоимость такого образования должна быть ниже».

«Логично было бы и самим российским вузам пойти навстречу своим воспитанникам, от которых и зависит благосостояние высших учебных заведений. Да, каждому из вузов нужно платить заработную плату своим сотрудникам, вносить арендные платежи или оплачивать содержание учебных площадей. Однако сейчас вузы пустуют, студенческие столовые, библиотеки не работают, и на содержании вузовских корпусов можно сэкономить», — считают в партии.

Партия пенсионеров обратилась к ректорам российских вузов, призвав их снизить стоимость обучения на время пандемии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал возможность повышения стипендий для студентов вузов.