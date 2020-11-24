Тигран Кеосаян рассказал о программе «Международная пилорама»

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Ведущий «Международной пилорамы» Тигран Кеосаян рассказал о программе.
Тигран Кеосаян рассказал о программе «Международная пилорама»
  • © РИА Новости / Вадим Алексеев

В интервью Тине Канделаки для радио «Комсомольская правда» он заявил, что у проекта одна сценарная группа.

Как отметил Кеосаян, они шутят всегда над теми вещами, над которыми давно уже никто не шутит.

«Бороться мне не приходилось, потому что это вопрос профессионализма и корпоративности. Если мне говорят, к примеру: «Тигран, я тебя прошу…» Мы все давным-давно товарищи и друзья, давно на рынке. Так что какого-то диктата нет», — добавил ведущий, отвечая на вопрос, боролся ли он, чтобы над чем-то пошутить.

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