Журналист Андрей Норкин оценил влияние пандемии на телевидение.

«Во-первых, это изменения в рекламных блоках. У кого-то они стали короче, у кого-то они изменились качественно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Вторым аспектом Норкин назвал технологические изменения. Как пояснил журналист, на телевидении, как и в любой другой компании, люди уходят на удалёнку, поэтому приходится работать в чуть более сложных условиях, когда меньше личного состава.

«А если говорить об изменениях, которые надолго пришли: не вернутся зрители в аудитории ток-шоу. Наверное, разумнее это сохранить, потому что это определённое сохранение бюджета», — сказал он.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.