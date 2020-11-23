Андрей Норкин оценил влияние пандемии на телевидение

Короткая ссылка
Журналист Андрей Норкин оценил влияние пандемии на телевидение.
Андрей Норкин оценил влияние пандемии на телевидение
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Во-первых, это изменения в рекламных блоках. У кого-то они стали короче, у кого-то они изменились качественно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Вторым аспектом Норкин назвал технологические изменения. Как пояснил журналист, на телевидении, как и в любой другой компании, люди уходят на удалёнку, поэтому приходится работать в чуть более сложных условиях, когда меньше личного состава.

«А если говорить об изменениях, которые надолго пришли: не вернутся зрители в аудитории ток-шоу. Наверное, разумнее это сохранить, потому что это определённое сохранение бюджета», — сказал он.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить