В Оренбургской области рассказали о штрафах за нарушение масочного режима
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.
За этот период в регионе было проведено 43 рейда по общественному транспорту, объектам торговли и общепита. Три объекта временно закрыли.
В отношении руководителей организаций, где нарушали масочный режим, составили 20 протоколов.
Штрафы для физических лиц за нарушение масочного режима в Оренбуржье составляют до 30 тыс. рублей.
Как ранее сообщало издание «Невские новости», в Санкт-Петербурге было совершено около 30 рейдов и выписано более 150 штрафов нарушителям масочного режима.