Запущено производство сухой формы вакцины «Спутник V» от коронавируса
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- РИА Новости
«РФПИ и партнёры запустили производство лиофилизированной (сухой) формы вакцины, которая хранится при температуре от +2 °С до +8 °С», — говорится в сообщении.
Как отмечается, это делает возможной дистрибуцию вакцины на международных рынках, а также расширение её применения в труднодоступных регионах, включая зоны с тропическим климатом.
Из ранее опубликованных промежуточных итогов исследования вакцины следует, что «Спутник V» показал эффективность выше 95% на 42-й день исследования.
Как заявляли в правительстве, массовая вакцинация в России от коронавируса планируется с 2021 года.