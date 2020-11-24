Запущено производство сухой формы вакцины «Спутник V» от коронавируса

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнёрами запустили производство вакцины «Спутник V» от коронавируса в сухой форме, это позволит доставлять её в труднодоступные регионы, включая тропики. Об этом говорится на сайте российской вакцины.
Запущено производство сухой формы вакцины «Спутник V» от коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«РФПИ и партнёры запустили производство лиофилизированной (сухой) формы вакцины, которая хранится при температуре от +2 °С до +8 °С», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это делает возможной дистрибуцию вакцины на международных рынках, а также расширение её применения в труднодоступных регионах, включая зоны с тропическим климатом.

Из ранее опубликованных промежуточных итогов исследования вакцины следует, что «Спутник V» показал эффективность выше 95% на 42-й день исследования. 

Как заявляли в правительстве, массовая вакцинация в России от коронавируса планируется с 2021 года.

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