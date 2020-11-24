В Омске завели дело по факту кражи древних икон и книг

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По факту кражи десяти редких дореволюционных книг, трёх православных икон и около 80 книг советского периода в Омске возбудили уголовное дело.
В Омске завели дело по факту кражи древних икон и книг
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«По инициативе прокуратуры Центрального округа Омска возбуждено уголовное дело по факту хищения книг и православных икон конца XIX — начала XX вв.», — говорится в сообщении.

В октябре 2020 года жительница Ханты-Мансийска обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже из её квартиры в Омске десяти редких книг с дореволюционными штампами, около 80 книг советского периода, трёх православных икон, а также различной посуды и бытовой техники на общую сумму не менее 245 тыс. рублей.

Подробности инцидента выясняются.

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