Автоэксперт прокомментировал изменения в водительских удостоверениях

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов прокомментировал новость о том, что теперь в водительских удостоверениях будет текст на трёх языках — русском, английском и французском.

Максим Едрышов в беседе с «Известиями» заявил, что по факту водительские удостоверения уже имеют надпись на трёх языках.

«Это позволит фактически приравнять российские права к международным, у их обладателей формально будет меньше проблем за границей», — сказал автоэксперт.

Ещё одно изменение касается паспортов транспортных средств (ПТС). В них появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведённых проверках.

«Они особенно не повлияют на самих водителей, это скорее изменения, направленные для точности статистических подсчётов», — сказал Едрышов.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).