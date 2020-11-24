Автоэксперт прокомментировал изменения в водительских удостоверениях

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Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов прокомментировал новость о том, что теперь в водительских удостоверениях будет текст на трёх языках — русском, английском и французском.
Автоэксперт прокомментировал изменения в водительских удостоверениях
  • РИА Новости

Максим Едрышов в беседе с «Известиями» заявил, что по факту водительские удостоверения уже имеют надпись на трёх языках.

«Это позволит фактически приравнять российские права к международным, у их обладателей формально будет меньше проблем за границей», — сказал автоэксперт.

Ещё одно изменение касается паспортов транспортных средств (ПТС). В них появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведённых проверках.

«Они особенно не повлияют на самих водителей, это скорее изменения, направленные для точности статистических подсчётов», — сказал Едрышов.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).

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