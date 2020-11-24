В Кремле объяснили, почему Путин пока не сделал прививку от коронавируса

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Участие главы государства в качестве добровольца, которые сделали себе прививку от коронавирусной инфекции, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
В Кремле объяснили, почему Путин пока не сделал прививку от коронавируса
  • РИА Новости

«Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым», — сказал он.

Ему задали уточняющий вопрос, почему президент Владимир Путин ещё не сделал прививку от коронавируса.

«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие, это невозможно», — пояснил Песков.

Как отметил представитель Кремля, президент не может использовать несертифицированную вакцину.

«Сейчас закончатся уже все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — добавил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация в России от COVID-19 планируется с 2021 года.

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