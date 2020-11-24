Роспотребнадзор заявил об элементах стабилизации ситуации с COVID-19

В России наблюдаются определённые элементы стабилизации ситуации с коронавирусом, но ослабление усилий может вернуть темпы прироста к тем, что были в начале ноября. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

«Мы сегодня видим определённые элементы стабилизации ситуации, но как только мы ослабим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября», — сказала она.

По её словам, всем очень хочется, чтобы это всё закончилось.

«Но это может закончиться, когда все мы чётко осознаем свою ответственность за своё же здоровье и не будем снимать маску, когда нас никто не видит, а мы впятером стоим и разговариваем», — добавила Попова.

Кроме того, она заявила, что коронавирус, вероятно, будет активизироваться каждый год в холодный сезон.