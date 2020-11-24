Роспотребнадзор заявил об элементах стабилизации ситуации с COVID-19

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В России наблюдаются определённые элементы стабилизации ситуации с коронавирусом, но ослабление усилий может вернуть темпы прироста к тем, что были в начале ноября. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
Роспотребнадзор заявил об элементах стабилизации ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

«Мы сегодня видим определённые элементы стабилизации ситуации, но как только мы ослабим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября», — сказала она.

По её словам, всем очень хочется, чтобы это всё закончилось.

«Но это может закончиться, когда все мы чётко осознаем свою ответственность за своё же здоровье и не будем снимать маску, когда нас никто не видит, а мы впятером стоим и разговариваем», — добавила Попова.

Кроме того, она заявила, что коронавирус, вероятно, будет активизироваться каждый год в холодный сезон.

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