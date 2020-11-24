Роспотребнадзор заявил об элементах стабилизации ситуации с COVID-19
- РИА Новости
«Мы сегодня видим определённые элементы стабилизации ситуации, но как только мы ослабим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября», — сказала она.
По её словам, всем очень хочется, чтобы это всё закончилось.
«Но это может закончиться, когда все мы чётко осознаем свою ответственность за своё же здоровье и не будем снимать маску, когда нас никто не видит, а мы впятером стоим и разговариваем», — добавила Попова.
Кроме того, она заявила, что коронавирус, вероятно, будет активизироваться каждый год в холодный сезон.