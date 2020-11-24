Скончался глава Сибирского центра ФМБА Виктор Воробьёв
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Как сообщает vtomske.ru, данную информацию подтвердили в СибФНКЦ ФМБА.
«Да, это правда. Виктор Александрович скончался накануне (в понедельник. — RT) в Москве», — сказала представитель научно-клинического центра.
Воробьёву было 53 года.
Ранее стало известно, что у Виктора Воробьёва диагностировали коронавирусную инфекцию. После сильного цитокинового шторма его направили на лечение в Москву.
23 ноября стало известно, что бывший глава Хакасии Виктор Зимин, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, скончался в возрасте 58 лет.