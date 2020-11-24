Скончался глава Сибирского центра ФМБА Виктор Воробьёв

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Генеральный директор ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России», депутат законодательной думы Томской области Виктор Воробьёв умер после тяжёлой болезни.
Скончался глава Сибирского центра ФМБА Виктор Воробьёв
  • © Законодательная Дума Томской области

Как сообщает vtomske.ru, данную информацию подтвердили в СибФНКЦ ФМБА.

«Да, это правда. Виктор Александрович скончался накануне (в понедельник. — RT) в Москве», — сказала представитель научно-клинического центра.

Воробьёву было 53 года.

Ранее стало известно, что у Виктора Воробьёва диагностировали коронавирусную инфекцию. После сильного цитокинового шторма его направили на лечение в Москву.

23 ноября стало известно, что бывший глава Хакасии Виктор Зимин, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, скончался в возрасте 58 лет.

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