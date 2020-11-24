Голикова: более 117 тысяч доз вакцины выпущено в гражданский оборот

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 117 тыс. доз вакцины выпущено в гражданский оборот.

«С момента государственной регистрации вакцины «Спутник V» в гражданский оборот выпущено более 117 тыс. доз вакцины, производителями планируется произвести до конца этого года более 2 млн доз», — цитирует РИА Новости Голикову.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан сообщила, что несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатывается в виде назального спрея.

В мае в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что работают над вакциной против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.