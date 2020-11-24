В Подмосковье за лесным фондом будет следить Ассоциация общественного контроля

ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Московской области и Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами по Подмосковью заключили соглашение о порядке взаимодействия и обмене информацией о нарушениях лесного законодательства и правилах санитарной безопасности в лесном фонде региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Михаил Чиркун и председатель ассоциации Лилия Белова подписали соглашение о сотрудничестве», — приводится на сайте правительства Московской области сообщение пресс-службы комитета.

Чиркун отметил, что трёхлетнее соглашение предполагает регулярный обмен информацией по пресечению нарушений лесного законодательства, а также организацию совместных патрулирований в пределах земель лесного фонда Московской области. Также члены ассоциации будут участвовать в проведении разъяснительной работы среди населения.

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