В Подмосковье за лесным фондом будет следить Ассоциация общественного контроля

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ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Московской области и Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами по Подмосковью заключили соглашение о порядке взаимодействия и обмене информацией о нарушениях лесного законодательства и правилах санитарной безопасности в лесном фонде региона.
В Подмосковье за лесным фондом будет следить Ассоциация общественного контроля
  • © EyeEm / Getty Images

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Михаил Чиркун и председатель ассоциации Лилия Белова подписали соглашение о сотрудничестве», — приводится на сайте правительства Московской области сообщение пресс-службы комитета.

Чиркун отметил, что трёхлетнее соглашение предполагает регулярный обмен информацией по пресечению нарушений лесного законодательства, а также организацию совместных патрулирований в пределах земель лесного фонда Московской области. Также члены ассоциации будут участвовать в проведении разъяснительной работы среди населения.

По сообщениям ОТР, в Хабаровском крае в 2020 году перевыполнили план высадки молодых деревьев на местах рубок и пожаров.

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