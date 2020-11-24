В Подмосковье за лесным фондом будет следить Ассоциация общественного контроля
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Сегодня генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Михаил Чиркун и председатель ассоциации Лилия Белова подписали соглашение о сотрудничестве», — приводится на сайте правительства Московской области сообщение пресс-службы комитета.
Чиркун отметил, что трёхлетнее соглашение предполагает регулярный обмен информацией по пресечению нарушений лесного законодательства, а также организацию совместных патрулирований в пределах земель лесного фонда Московской области. Также члены ассоциации будут участвовать в проведении разъяснительной работы среди населения.
По сообщениям ОТР, в Хабаровском крае в 2020 году перевыполнили план высадки молодых деревьев на местах рубок и пожаров.