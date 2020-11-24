В Москве подвели итоги работы центра поддержки экономики

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за последние восемь месяцев более 11 тыс. обращений поступило в центр поддержки экономики Москвы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Центр был создан в марте 2020 года, чтобы оперативно взаимодействовать с предпринимателями и помогать им.

«Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашла отражение в четырёх антикризисных пакетах, в их числе меры по отсрочке налогов, отсрочке и отмене аренды, предоставлению субсидий», — отметил Ефимов.

По его словам, за поддержкой чаще всего обращались представители торговли (23%), сферы бытовых услуг (11%), общественного питания и туризма (по 5%).

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.