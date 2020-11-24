В Югре ищут тело младенца, находившегося в ушедшей под лёд машине
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
В пресс-службе КУ «Центроспас-Югория» рассказали, что на месте трагедии работает группа водолазов зонального поисково-спасательного отряда. Специалисты обследовали около 1500 кв. м водной акватории реки Ляпин.
Им удалось обнаружить тело женщины и автомобиль.
Ранее сообщалось, что внедорожник упал в Москву-реку возле храма Христа Спасителя в центре города, водитель погиб.