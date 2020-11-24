В Югре ищут тело младенца, находившегося в ушедшей под лёд машине

Тело пятимесячного ребёнка, погибшего в Берёзовском районе Югры, всё ещё не найдено. Автомобиль Chevrolet Niva провалился под лёд, погибли два человека — 29-летняя беременная женщина и пятимесячный ребёнок.

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