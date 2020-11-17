Автомобиль упал в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя
- АГН «Москва»
«Внедорожник Chevrolet Tahoe пробил ограждение и упал в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя, водитель погиб», — говорится в сообщении.
В настоящее время машина находится посередине реки — примерно в 25 метрах от берега, водолазы пытаются найти тело погибшего водителя.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как заявили в Департаменте транспорта Москвы, инцидент произошёл на Пречистенской набережной, 35.
«По информации от сотрудников МЧС, водитель находился в машине, выбраться не удалось. Пассажиров в машине не было», — говорится в сообщении департамента в Telegram.
В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге автомобиль, в котором находились мужчина и двое детей, упал в реку Фонтанку, погибших нет.