Автомобиль упал в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя

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Внедорожник упал в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя в центре города, водитель погиб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Автомобиль оказался примерно в 25 метрах от берега.
Автомобиль упал в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя
  • АГН «Москва»

«Внедорожник Chevrolet Tahoe пробил ограждение и упал в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя, водитель погиб», — говорится в сообщении.

В настоящее время машина находится посередине реки — примерно в 25 метрах от берега, водолазы пытаются найти тело погибшего водителя.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как заявили в Департаменте транспорта Москвы, инцидент произошёл на Пречистенской набережной, 35.

«По информации от сотрудников МЧС, водитель находился в машине, выбраться не удалось. Пассажиров в машине не было», — говорится в сообщении департамента в Telegram.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге автомобиль, в котором находились мужчина и двое детей, упал в реку Фонтанку, погибших нет.

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