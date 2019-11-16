В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку

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В Санкт-Петербурге автомобиль, в котором находились мужчина и двое детей, упал в реку Фонтанку, погибших нет. Об этом сообщает городское Главное управление МЧС.
В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«На набережной реки Фонтанки у дома 34 произошло падение автомобиля в реку», — цитирует РИА Новости МЧС.

Отмечается, что в машине находились дети в возрасте пяти месяцев и четырёх лет.

По данным МЧС, очевидец происшествия прыгнул в воду и помог вытаскивать детей на берег. 

После того как взрослые и дети выбрались на берег, их осмотрели медики.

Ранее URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка на пешеходном переходе.

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