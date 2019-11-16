В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку
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- РИА Новости
«На набережной реки Фонтанки у дома 34 произошло падение автомобиля в реку», — цитирует РИА Новости МЧС.
Отмечается, что в машине находились дети в возрасте пяти месяцев и четырёх лет.
По данным МЧС, очевидец происшествия прыгнул в воду и помог вытаскивать детей на берег.
После того как взрослые и дети выбрались на берег, их осмотрели медики.
Ранее URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка на пешеходном переходе.