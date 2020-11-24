Во Владимирской области рассказали о ходе ликвидации последствий разлива мазута

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Во Владимирской области рассказали о ходе ликвидации последствий разлива мазута после схода вагонов.
Во Владимирской области рассказали о ходе ликвидации последствий разлива мазута
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Об этом сообщает tv-mig.ru.

«По состоянию на 18:00 22 ноября с места разлива мазута вырезано и вывезено для временного хранения 1128 м³ загрязнённого грунта. В дальнейшем он будет обезврежен на специализированном предприятии. 10 цистерн подняты и вывезены на путевую машинную станцию (ПМС) Новки. Также на площадку для временного накопления вывезено 726 м³ доломита с песком, абсорбировавшим нефтепродукты с поверхности грунта. 472 м³ грунта с доломитом подготовлено к вывозу. Предотвращено растекание нефтепродуктов по близлежащей местности», — сказано в сообщении ОАО «РЖД».

ЧП произошло 16 ноября на перегоне Новки-1 – Тереховицы Горьковского региона Горьковской железной дороги. С рельсов сошли 35 из 54 вагонов.

Пострадавший при этом железнодорожный рабочий умер в машине скорой помощи.

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