Власти заявили о стабилизации ситуации с COVID в Магаданской области

Первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко заявила, что ситуация с распространением COVID-19 в Магаданской области стабилизируется.

«Наметилась тенденция к стабилизации, или произошла стабилизация распространения коронавирусной инфекции. В Магаданской области стабилизация на высоких цифрах. Да, выявляется каждый день много пациентов — 40—45 человек. Госпитализировано большое количество людей», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что на прошлой неделе наблюдались амбулаторно около 1200 человек.

«По итогам понедельника, пятницы прошедшей у нас таких людей 900. То есть мы видим отчётливую тенденцию к стабилизации процесса, но говорить, что COVID в Магаданской области закончился, преждевременно… Вектор распространения инфекции смещается в городские округа», — добавила она.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком уровне заболеваемости COVID-19 в Магаданской области.