МВД назвало ущерб от преступлений в России с начала года

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В России ущерб от преступлений, совершённых за десять месяцев 2020 года, составил более 435 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД России.
МВД назвало ущерб от преступлений в России с начала года
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 435,2 млрд рублей, что на 17,3% меньше аналогичного показателя прошлого года», — говорится в материалах.

Отмечается, что 90,1% ущерба приходится на преступления, совершённые в городах и посёлках городского типа.

Также в материалах МВД сообщается, что в России почти 19,1 тыс. человек погибли в результате преступлений, совершённых в течение десяти месяцев 2020 года.

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