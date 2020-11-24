МВД назвало ущерб от преступлений в России с начала года
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«Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 435,2 млрд рублей, что на 17,3% меньше аналогичного показателя прошлого года», — говорится в материалах.
Отмечается, что 90,1% ущерба приходится на преступления, совершённые в городах и посёлках городского типа.
Также в материалах МВД сообщается, что в России почти 19,1 тыс. человек погибли в результате преступлений, совершённых в течение десяти месяцев 2020 года.