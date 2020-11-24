В Приморье восстановили электроснабжение ещё 15 тысяч жителей

Специалисты Приморских электрических сетей восстановили электроснабжение 15 тыс. жителей пригорода Владивостока и других населённых пунктов края.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной распределительной сетевой компании.

Отмечается, что было восстановлено электроснабжение части пригорода Владивостока, где проживают более 12 тысяч жителей.

«Ночью подключены ещё более трёх тысяч жителей сел Раздольное, Соловей Ключ, Вольно-Надеждинское Надеждинского района, с. Реттиховка Черниговского района, с. Воскресенка Спасского района, с. Новосысоевка Яковлевского района, с. Шкотово и г. Большой Камень», — заявили в компании.

В сообщении говорится, что в указанных населённых пунктах ведутся работы по восстановлению электроснабжения в отдельных домах по заявкам жителей.

Ранее два самолёта МЧС России доставили в Приморский край дополнительные дизель-генераторы.