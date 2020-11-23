Самолёты МЧС доставили в Приморье дополнительные дизель-генераторы
- РИА Новости
Об этом сообщает правительство региона.
«Восемь передвижных генераторов для обеспечения электричеством объектов социальной инфраструктуры доставили в Приморье двумя бортами МЧС Ил-76», — говорится в заявлении.
Уточняется, что поступившее из Росрезерва оборудование установят на центральном тепловом пункте в районе Чуркин, где сложилась наиболее тяжёлая обстановка с обеспечением светом из-за падения опоры ЛЭП.
Ранее сообщалось, что более 100 тыс. жителей Владивостока и Артёма остаются без электричества из-за последствий циклона.