Самолёты МЧС доставили в Приморье дополнительные дизель-генераторы

Два самолёта МЧС России доставили в Приморский край дополнительные дизель-генераторы.

Об этом сообщает правительство региона.



«Восемь передвижных генераторов для обеспечения электричеством объектов социальной инфраструктуры доставили в Приморье двумя бортами МЧС Ил-76», — говорится в заявлении.

Уточняется, что поступившее из Росрезерва оборудование установят на центральном тепловом пункте в районе Чуркин, где сложилась наиболее тяжёлая обстановка с обеспечением светом из-за падения опоры ЛЭП.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. жителей Владивостока и Артёма остаются без электричества из-за последствий циклона.