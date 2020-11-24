В ГИБДД назвали способы снижения смертности на дорогах

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Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что для снижения уровня смертности на российских дорогах необходимо разделить ограждениями транспортные потоки и создать новые пешеходные переходы и зоны для пешеходов.
В ГИБДД назвали способы снижения смертности на дорогах
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщило РИА Новости.

Черников отметил, что применяемый в настоящее время инструментарий показал свою эффективность. Он добавил, что необходимо внедрять «новые методы и формы».

«Надо разделять транспортные потоки. Ограждения – это очень эффективный метод. Это канализировать походы пешеходов на улице, это создание новых пешеходных переходов, это создание пешеходных зон, которых практически нет, тротуаров», — сказал он.

По его словам, также необходимо освещать дороги, особенно в тех местах, где их переходят пешеходы.

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