В ГИБДД назвали способы снижения смертности на дорогах
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Об этом сообщило РИА Новости.
Черников отметил, что применяемый в настоящее время инструментарий показал свою эффективность. Он добавил, что необходимо внедрять «новые методы и формы».
«Надо разделять транспортные потоки. Ограждения – это очень эффективный метод. Это канализировать походы пешеходов на улице, это создание новых пешеходных переходов, это создание пешеходных зон, которых практически нет, тротуаров», — сказал он.
По его словам, также необходимо освещать дороги, особенно в тех местах, где их переходят пешеходы.
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