Известия: в России предложили упростить получение пособий на детей
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Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что проект закона предполагает самостоятельную проверку органами власти документов, предоставленных гражданами.
Как заявили в пресс-службе ведомства, реализация этой инициативы позволит россиянам избежать обращений за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг.
Издание пишет, что законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить упрощённый порядок аттестации педагогов.