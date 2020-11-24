Известия: в России предложили упростить получение пособий на детей

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Минэкономразвития России разработало законопроект, согласно которому родители смогут не собирать справки для получения пособий по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении.
Известия: в России предложили упростить получение пособий на детей
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что проект закона предполагает самостоятельную проверку органами власти документов, предоставленных гражданами.

Как заявили в пресс-службе ведомства, реализация этой инициативы позволит россиянам избежать обращений за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг. 

Издание пишет, что законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить упрощённый порядок аттестации педагогов.

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