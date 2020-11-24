Известия: в России предложили упростить получение пособий на детей

Минэкономразвития России разработало законопроект, согласно которому родители смогут не собирать справки для получения пособий по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом пишет газета «Известия». Отмечается, что проект закона предполагает самостоятельную проверку органами власти документов, предоставленных гражданами. Как заявили в пресс-службе ведомства, реализация этой инициативы позволит россиянам избежать обращений за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг. Издание пишет, что законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить упрощённый порядок аттестации педагогов.