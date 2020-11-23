Эксперт оценила ситуацию на рынке такси

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Председатель АНО «Общественный совет по развитию такси» Ирина Зарипова оценила ситуацию на рынке такси.
Эксперт оценила ситуацию на рынке такси
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметила эксперт, во время первой волны коронавируса число поездок упало на 30—40%. Зарипова напомнила, что до ограничений пассажиры ездили в аэропорты, на вокзалы, в кинотеатры и торговые центры, а с введением локдаунов в регионах таксопарки свернули программы по развитию предприятий, включая лизинговые.

«До августа сделки по лизингу были сведены к минимуму», — сказала эксперт.

Вместе с тем, считает Зарипова, рынок войдёт в фазу стабильности в 2021 году. Она добавила, что сейчас ситуация стабилизировалась, водители переориентировались на доставку продуктов и лекарств.

Ранее глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.

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