Эксперт оценила ситуацию на рынке такси
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Как отметила эксперт, во время первой волны коронавируса число поездок упало на 30—40%. Зарипова напомнила, что до ограничений пассажиры ездили в аэропорты, на вокзалы, в кинотеатры и торговые центры, а с введением локдаунов в регионах таксопарки свернули программы по развитию предприятий, включая лизинговые.
«До августа сделки по лизингу были сведены к минимуму», — сказала эксперт.
Вместе с тем, считает Зарипова, рынок войдёт в фазу стабильности в 2021 году. Она добавила, что сейчас ситуация стабилизировалась, водители переориентировались на доставку продуктов и лекарств.
Ранее глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.