Эксперт оценила ситуацию на рынке такси

Председатель АНО «Общественный совет по развитию такси» Ирина Зарипова оценила ситуацию на рынке такси.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметила эксперт, во время первой волны коронавируса число поездок упало на 30—40%. Зарипова напомнила, что до ограничений пассажиры ездили в аэропорты, на вокзалы, в кинотеатры и торговые центры, а с введением локдаунов в регионах таксопарки свернули программы по развитию предприятий, включая лизинговые.

«До августа сделки по лизингу были сведены к минимуму», — сказала эксперт.

Вместе с тем, считает Зарипова, рынок войдёт в фазу стабильности в 2021 году. Она добавила, что сейчас ситуация стабилизировалась, водители переориентировались на доставку продуктов и лекарств.

Ранее глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.