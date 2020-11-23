Эксперт прокомментировал ситуацию с ущербом, который предприятия наносят природе

Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов прокомментировал ситуацию с ущербом, который предприятия наносят природе.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он высказал мнение, что штрафовать компании можно, но вряд ли это будет эффективно.

«Восстановить не получится. Как прежде, не будет. На сегодняшний день будет судебная тяжба, когда тут есть аргументы, государство может выиграть. Страдаем мы, природа и человек. Хотя и вредит тоже человек», — сказал эксперт.

Как отметил Маликов, в его практике были компании, которые признавали нанесённый урон и затем возмещали, что является положительным примером для других.

Ранее сообщалось, что специалисты Росприроднадзора оценили в 234,7 млрд рублей вред, нанесённый предприятиями природе в 2020 году, что более чем в десять раз превышает аналогичный показатель за 2019-й.