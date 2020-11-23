Эксперт прокомментировал ситуацию с ущербом, который предприятия наносят природе

Короткая ссылка
Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов прокомментировал ситуацию с ущербом, который предприятия наносят природе.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ущербом, который предприятия наносят природе
  • Pixabay

В беседе с радио «Комсомольская правда» он высказал мнение, что штрафовать компании можно, но вряд ли это будет эффективно.

«Восстановить не получится. Как прежде, не будет. На сегодняшний день будет судебная тяжба, когда тут есть аргументы, государство может выиграть. Страдаем мы, природа и человек. Хотя и вредит тоже человек», — сказал эксперт.

Как отметил Маликов, в его практике были компании, которые признавали нанесённый урон и затем возмещали, что является положительным примером для других.

Ранее сообщалось, что специалисты Росприроднадзора оценили в 234,7 млрд рублей вред, нанесённый предприятиями природе в 2020 году, что более чем в десять раз превышает аналогичный показатель за 2019-й.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить